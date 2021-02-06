انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مباراة الأهلي و الدحيل تعرف على أبرز 7 تعليقات من أشهر نجوم كرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاز الأهلي المصري أمس الخميس الذي وافق الرابع من شهر فبراير لعام 2021 على منافسه الدحيل القطري، في أولي منافساته في بطولة كاس العالم للأندية تلك التي تقام على ارض قطر.

جدير بالذكر أنه وبعد فوزه على الدحيل تأهل الأهلي لنصف النهائي وسيواجه بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني، و من المتوقع أن تكون المباراة حماسية فكلا الفريقين يطمح لأن يتأهل لنهائي أكبر بطولة على مستوى الأندية.

كذلك ظهرت بعد مباراة الأهلى والدحيل العديد من التصريحات المثيرة تعقيباً على اللقاء، فإليكم أهم وأبرز التصريحات التي جاءت بعد مباراة الأهلي والدحيل تلك التي أحدثت ضجيجا في الساعات القليلة الماضية كذلك موعد المباراة النارية المنتظرة.

أبرز التعليقات بعد مباراة الأهلي و الدحيل

جاءت أولي التصريحات الساخنة بعد مباراة الأهلى والدحيل من المعز علي لاعب الدحيل القطري حيث قال: اعطينا للأهلي اكثر من حجمه. جاء رد حسام غالى كابتن الأهلى السابق ناريا: حيث جاء في تصريحاته بان حجم الأهلي الطبيعي أن يلاعب البايرن، أما حجمك الطبيعي أن تجلس في منزلك لتشاهد المباراة. أما بيتسو موسيمانى المدير الفتى للأهلي فجاءت تصريحاته بأنه لا يملك شي ألا أن يلعب للمتعة أمام البايرن، فالبايرن فريق كبير و من نحن لنلاعبه؟ وقد صرح وائل جمعة لاعب الأهلى السابق والمحلل الرياضي الحالي لقنوات بي إن سبورت: بأن جمهور الأهلي قدم صورة مشرفة في المدرجات كعادته. كذلك جاءت تصريحات ارسين فينجر مدرب أرسنال السابق لتشيد بأداء لعيبة الأهلي مؤكداً على تقديمهم لمباراة جيدة. وجاءت تصريحات أيمن اشرف لاعب الاهلي ذاك الذي حصل على لقب رجل المباراة بالأمس، ليؤكد على إصرار اللاعبين على تقديم مباراة جيدة أمام البايرن. وجاءت تصريحات مانويل نوير حارس الفريق البفاري لتكسر الصمت الذي التزم به لاعبي البايرن، حيث أكد بانه يعلم جيداً بشان النادي الأهلى واكد على أن المباراة لن تكون سهلة، كذلك اكد بان مدربه حريص على اطلاعه على تحركات لاعبي الأهلى و نقاط القوة لديهم. أما رئيس نادى البايرن فقد اكد بان النادي الأهلى نادى كبير، فهو بطل القرن و بطل القارة السمراء، ولا يجب التعجرف فالمنافس قوى.

موعد لقاء الأهلي مع البايرن.

من المقرر أن يلتقى الفريقين مساء يوم الاثنين الموافق 8 من شهر فبراير في الثامنة مساء. ويظل السؤال هل يمكن لبطل أفريقيا أن يحقق الآمال و يصنع المعجزات و يحقق المكسب على اعرق فرق العالم ؟