عمر ربيع ياسين: بن شرقي ينذر الزمالك بالحصول على مستحقاته قبل إجراءات الفسخ

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن وكيل أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أرسل إنذار للنادي منذ 7 أيام يؤكد خلاله أن اللاعب لم يحصل على مقدم عقده لموسم 2020-2021.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وكيل أشرف بن شرقي أكد في خطابه أن ذلك يحصل باستمرار ولو لم يحصل اللاعب على مستحقاته سيكون من حق اللاعب فسخ التعاقد".
وتابع: "مسؤولو الزمالك أكدوا لأشرف بن شرقي أنه خلال 48 ساعة وخاصة يوم الأحد سيقوم النادي بتحويل مقدم العقد بالكامل".
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