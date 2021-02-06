سيد عبد الحفيظ: بايرن ميونيخ مبيهزرش.. وأشكر الجهاز الطبي على تجهيز الشحات وبانون وهاني

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن منافس فريقه المقبل في مونديال الأندية بايرن ميونخ لا يعرف التهاون في المباريات الرسمية.
وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي أضاف عبد الحفيظ :"، نلعب ضد فريق كبير بتفكير إحترافي متميز، لكن علينا أن نواجهه باسمنا وبثقتنا لإظهار قدراتنا والإمكانيات التي نتمتع بها".
وأضاف عبد الحفيظ :"يجب على كل اللاعبين التحلي بالثقة في أنفسهم خلال المباراة، وأن يلعبوا كالرجال ثم تأتي النتيجة من عند الله".
وأنهى عبد الحفيظ بشكر الجهاز الطبي قائلًا :"لقد قاموا بمجهود كبير مع بدر بانون قبل مباراة الدحيل حتى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك مع محمد هاني وحسين الشحات".
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