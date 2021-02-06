مدرب يايرن ميونيخ: أردنا قضاء رحلة لطيفة إلى قطر.. كان علينا الفوز أمام هيرتا برلين

أشاد هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، بما قدّمه لاعبو فريقه خلال الانتصار على هيرتا برلين بهدف نظيف فى إطار مباريات الدوري الألماني وقبل أيام من مواجهة النادي الأهلي فى نصف نهائي كأس العالم للاندية يوم الأثنين المقبل .

وقال فليك بعد اللقاء فى تصريحاته للصحفيين : "الشوط الأول كان صعبا، توجب علينا أن نصمد في بعض اللحظات والكرة ليست معنا، لكن الفريق أدى جيدا، ودافعنا عن تقدمنا حتى النهاية، ولذلك أنا راضٍ ، أردنا السفر إلى قطر بانتصار، الآن ستكون رحلة لطيفة".