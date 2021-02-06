مولر: نتطلع لكأس العالم للأندية.. النهاية الكبرى عقب دوري أبطال أوروبا

قال توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ إن فريقه يتطلع الآن إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزهم أمس الجمعة أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني.
وقال مولر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "أنا راضِ عما قدمناه، كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لقد قاتل الخصم في كل مكان داخل الملعب، كان علينا أن نسجل أهدافًا أخرى ، لدينا الآن خمس انتصارات متتالية في الدوري الألماني، نتطلع إلى كأس العالم للأندية".
واختتم: "نتطلع إلى تلك البطولة، النهاية الكبرى بعد دوري أبطال أوروبا، نريد أن نتوج بذلك اللقب".
وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.
الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
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