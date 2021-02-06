مولر: نتطلع لكأس العالم للأندية.. النهاية الكبرى عقب دوري أبطال أوروبا

قال توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ إن فريقه يتطلع الآن إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزهم أمس الجمعة أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني.

وقال مولر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "أنا راضِ عما قدمناه، كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لقد قاتل الخصم في كل مكان داخل الملعب، كان علينا أن نسجل أهدافًا أخرى ، لدينا الآن خمس انتصارات متتالية في الدوري الألماني، نتطلع إلى كأس العالم للأندية".

واختتم: "نتطلع إلى تلك البطولة، النهاية الكبرى بعد دوري أبطال أوروبا، نريد أن نتوج بذلك اللقب".