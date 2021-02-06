نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الإعلامي عمر ربيع ياسين على أن مسؤولي الزمالك قرروا معاقبة محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. واشار عمر ربيع ياسين في برنامجه «نمبر وان» إلى أن الزمالك قرر تغريم جنش بسبب ظهوره في الإعلام بقيمة 100 ألف جنيه.

وواصل: "جنش كان قد أبدى استيائه من الجلوس على الدكة لأبو جبل، وأبلغ باتشيكو بذلك، ومنذ ذلك الحين بالفعل يغيب عن الدكة وظهر بعدها في الإعلام وقال تصريحات ضد أبو جبل وهو ما أثار غضب مسئولي الزمالك ليقرروا توقيع عقوبة على الحارس".

واستكمل: "الكابتن أشرف قاسم، قام بمنع كل لاعبي الزمالك من الظهور في وسائل الإعلام، وغرم جنش 100 ألف جنيه".