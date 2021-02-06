نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد آرسنال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل الفريقين المباراة بعد الهزيمة فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون ووست هام يونايتد.