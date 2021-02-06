هادي خشبة: الدحيل كان مرعوبا من الأهلي ولاعبينا ارتكبوا خطأ كبيرا في الشوط الثاني

قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن النادي الأهلي استعد بشكل قوي لنادي الدحيل القطري ومنحه قيمة كبيرة من قبل انطلاق المباراة وهو ما سهل للنادي الأهلي الفوز في المباراة.
وأكد هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " شعبية وجماهيرية الأهلي جعلت فريق الدحل في حالة من الرعب وكان هناك ضغط من جانب اللاعبين منذ بداية المباراة وجعل لاعبي الدحيل يخسرون ويفقدون الكرة بشكل مستمر".
وتابع: "الأهلي بين الشوطين ارتكب أخطاء وهو عدم احترام الدحيل بعد التقدم عليهم في الشوط الأول بهدف حسين الشحات".
وشدد: "الأهلي كان لديه مساحات في الشوط الثاني ولكن الأهلي لم يستغل ذلك والفريق القطري كان مرعوب من الأهلي".
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