تسوبيل: سأحتفل لو الأهلي كسب البايرن.. وليفاندوفسكي ونوير الأخطر في الفريق الألماني

تحدث الألمانى راينر تسوبيل، المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن خطته وطريقة لعبه، إذا كان يتولى حاليا مسئولية منصب المدير الفني للنادي الأهلي، في مواجهة بايرن ميونيخ، بالمباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد راينر تسوبيل، في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأقول للاعبين لا تخافوا من البايرن، وسأحذر من عناصر قوى الفريق أمثال ليفاندوفسكي لأنه خطير جدًا جدًا".

وتابع: "لو ليفاندوفسكي ونوير مش مركزين في المباراة يوم الاثنين؛ سيكون البايرن أقل خطورة".