الرياضة

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام آرسنال فى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: تارجيت، كاش، كونسا، مينجز.

خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.

خط الهجوم: تراوري، جاك جريليش، واتكينز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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