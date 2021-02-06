تسوبيل: عاملان يخدمان الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تحدث الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن فرص النادي الأهلي في الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد راينر تسوبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك عوامل كثيرة ستضعف فريق بايرن ميونيخ في لقاء يوم الإثنين بسبب عامل السفر ولعب الفريق البافاري مباراة اليوم الجمغة بالإضافة إلى تغير عوامل الطقس بين ألمانيا والدوحة".

وتابع: "الأهلي لو ركز في المباراة ولم يخاف من البايرن فمن الممكن أن يحقق نتيجة إيجابية".