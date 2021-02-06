عبدالرحمن مجدي: حديث الشامي حول طلب زوجتي اللعب للأهلي على سبيل الهزار

نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجة عبدالرحمن مجدي اللعب للنادي الأهلي. ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكن من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سبيل الهزار مش أكتر. كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة.

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