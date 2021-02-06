نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكري والمهدي يتجهان لشكوى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك تخطيط من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عبد الله بكري والمهدي سليمان لتقديم شكوى ضد النادي السماوي في اتحاد الكرة.

وأشار عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن بكري والمهدي يتدربان بشكل منفرد في الثامنة صباحًا، وهو ما يخالف اللوائح وسينجحان في فسخ عقودهما مع نادي بيراميدز.

واضاف، أن ثنائي بيراميدز تلقيا عروضا عديدة في الفترة الماضية في يناير، ولكن بيراميدز حرمهم من الرحيل، بتعنت شديد، وعليه فقرر الثنائي التقدم بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة.