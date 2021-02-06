الرياضة

بكري والمهدي يتجهان لشكوى بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكري والمهدي يتجهان لشكوى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك تخطيط من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عبد الله بكري والمهدي سليمان لتقديم شكوى ضد النادي السماوي في اتحاد الكرة.

وأشار عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن بكري والمهدي يتدربان بشكل منفرد في الثامنة صباحًا، وهو ما يخالف اللوائح وسينجحان في فسخ عقودهما مع نادي بيراميدز.

واضاف، أن ثنائي بيراميدز تلقيا عروضا عديدة في الفترة الماضية في يناير، ولكن بيراميدز حرمهم من الرحيل، بتعنت شديد، وعليه فقرر الثنائي التقدم بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا