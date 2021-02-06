نادر السيد: موقفي سليم ولن أشكو محامي أتشيمبونج

قال نادر السيد، نجم الكرة المصرية والزمالك سابقًا، ووكيل اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، إن أتشيمبونج قد وقع على وصل لوائل الخربتاوي، وكيله، ومن ثم تنكر منه.
وأكد نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الخربتاوي تقدم بشكوى ضد اللاعب وحصل على حكم بالسجن ضد اللاعب ولكن جمعية اللاعبين المحترفين تدخلت واللاعب تنكر من توقيع الوصل واللي عاوز أوصله أن اللاعب دائمًا يكذب ويتنكر من توقيعاته".
وأشار: "اللاعب وقع في الوقت الجاري لنادي الداخلية لذلك طلبت مستحقاتي القديمة منه، ولن أتقدم بشكوى رسمية في فيفا ضد الهولندي روي محامي اللاعب، الذي أكد أن نادر السيد ليس وكيله وأنه سيتقدم بشكوى ضد نادر السيد".
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