هزار وضحك.. الشامي: بلاش تصطادوا في المياه العكرة.. فيديو

اعتذر محمد الشامي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، للجمهور بسبب تصريحاته الأخيرة في إحدى القنوات الفضائية منذ قليل.
وقال "الشامي" في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بانتقال زوجها للعب للنادي الأهلي وبلاش تصطادوا فى المياه العكرة.
وأشار أن تلك التصريحات عن حاله منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال اختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك .
واضاف الشامي، أطالب الجميع بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة الصعبة ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات.
ويستأنف الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
و نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجته اللعب للنادي الأهلي.
ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكم من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سليل الهزار مش أكتر.
ومع كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة
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