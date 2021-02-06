تعرف على أسماء المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الجمعة أسماء المدربين المرشحين لخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في الموسم الجديد.

دخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، بقوة في قائمة المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، في تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، استقر على رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في نهاية الموسم الجاري، عقب خسارة لقبي كأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي، بالإضافة إلى ابتعاده عن المنافسة على صدارة الليجا.

من جانبه ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن المدرب الإيطالي أليجري يتواجد بالفعل ضمن المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان زيدان في تدريب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لكنه يحتل المرتبة الثانية بعد راؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب بالنادي الملكي.

وأتمت الإذاعة أن بعض الأعضاء في مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، يفضلون الاعتماد على مدرب صاحب خبرات كبيرة، وقادر على قيادة غرفة ملابس الميرنجي في الموسم الجديد.