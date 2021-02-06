نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يُجهز عرضًا ضخمًا لضم هدف ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني حتى يكون خليفة نجم المان سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ثمن هالاند سيبلغ 68 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022 بحسب الشرط الجزائي المتواجد في عقده الحالي والذي وقعه عند انضمامه إلى الفريق الألماني في شهر يناير من العام الماضي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب أيضًا في التعاقد مع هالاند إلا أن المان سيتي يسعى لحسم الصفقة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

و أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد أجويرو مع مانشستر سيتي ينتهي في الصيف المقبل ومن المتوقع أن يعود إلى الأرجنتين بعدما عانى في الموسم الحالي من الكثير من الإصابات التي أبعدته عن المباريات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا يعلم أنه بحاجة للتعاقد مع مهاجم بارز للعب بجوار نجم الفريق البرازيلي جابريل جيسوس ووجد ضالته في هالاند الذي سجل 38 هدفًا في 39 مباراة خاضها مع الفريق الألماني حتى الآن.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه من المنتظر أن يبلغ الأجر الأسبوعي لهالاند 400 ألف جنيه إسترليني في حال نجح مسئولو السيتيزنز في التعاقد معه.