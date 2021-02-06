نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني لفريق الزمالك، عن رأي النادي في رغبة نادي الإتحاد السكندري في التعاقد مع رزاق سيسيه بشكل نهائي.

ويلعب سيسيه في الإتحاد السكندري على سبيل الإعارة، التي تنتهي في نهاية الموسم الحالي، ويقدم مستويات مميزة مع سيد البلد هذا الموسم.

وصرح المصدر: سيكون رزاق سيسيه أول العائدين من الإعارة للزمالك فى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أى نية للتفريط فى اللاعب.

وأوضح: الزمالك كان يريد عودة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكننا ألتزمنا بالأتفاق مع نادي الإتحاد السكندري.

وأختتم: سيعود سيسيه الي القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الحالي، وسنتحدث معه في ملف تجديد عقده مع الفارس الابيض.

ويستعد الزمالك لملاقاة الإتحاد السكندري غدًا الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً.