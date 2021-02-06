عظيمة: فرص الأهلي وبايرن ميونخ متساوية فى نصف نهائي مونديال الأندية

قال محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب النادي الأهلي الأسبق، إن الفرص بين الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومنافسه بايرن ميونخ متساوية خلال المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات. الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.

وقال محمد عبد العظيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأجواء في الدوحة كلها أهلاوية وهذا يساعد الأهلي، وبايرن ميونخ لعب مباراة أمس الجمعة وأمامه يومين استشفاء فقط وهذا سيكون حمل بدني عليهم، والأحمر كان لديه يوم زائد ويعيش حالة معنوية عالية".

وأكمل: "الأهلي بالنسبة لـ بايرن ميونخ فريق مبهم، والبافاري فاز على برشلونة 8-2 ولكنه كان يحفظه ويلعب معه في دوري ابطال أوروبا ،لاعبو البايرن سيدرسون الأهلي، ولكن لن يكون بنفس التركيز مثلما يدرسوم لاعبي الفرق الأوروبية".

واستطرد: "قدمنا شوط أول جيد جدًا أمام الدحيل وكان المنافس متوترًا جدًا، بين الشوطين حدث العكس، ولكن الأهلي لم يتوتر بل استسهل المباراة ولم يأخذ الأمور بجدية، والجانبان النفسي والمعنوي مهمان جدًا، والحديث قبل مباراة بايرن هام جدًا".

وأوضح: "أرى نسب الفوز في المباراة متساوية، لأن البايرن فريق محترم جدًا وخططيًا على مستوى عالي، وفريق الأهلي مبهم بالنسبة لهم وهذا سيكون لصالحنا ، الأهلي نادي كبير ويمتلك فريقًا جيدًا وقدمنا مباراة عالمية في الشوط الأول، وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة أمام البايرن".