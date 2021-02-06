هاشتاج أهلاوي لا يعرف المستحيل يتصدر الترند ومغردون: رجالتنا قدها

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج اهلاوي لا يعرف المستحيل لدعم وتشجيع فريق الأهلي قبل مواجهة فريق بايرن ميونيخ يوم الاتنين القادم.

-الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف ع عزيمة المرء وإصراره،

والأهلي حرفته المستحيل، فلا مستحيل أمام نسر المارد الأحمر الطائر مُنذ ١٩٠٧، أينما ذهب دائمًا تاركًا بصمة ف كل مكان وصانعًا للأمجاد ف كل زمان.

-انتو مش لاعيبه علي ادها انتو ابطال افريقيا انتو الاهلي صاحب أكبر عدد بطولات محليه وقاريه علي مستوي العالم ألعبوا للتاريخ ، ألعبوا بروح الأهلي وأحنا في كل الأحوال فخورين بيكم.

-بإذن الله نقدم ماتش للتاريخ...رجالتنا قدها.

-بعزيمة الرجال الاهلي لا يعرف طعم المستحيل معاك يا أهلي .

-فخورين بيكم، نتيجة المباراة مش هتقلل ابدا من انجازكم مهما كانت النتيجه

-واثقين فيكو لاخر لحظة سواء فوز او خسارة احنا ديما معاكو وفي ضهركو يكفي ان الاهلي من افضل اربع فرق في العالم لا تبخلو اصنعو مجد وتاريخ باسمكو.