هاشتاج أهلاوي لا يعرف المستحيل يتصدر الترند ومغردون: رجالتنا قدها

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي:
-الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف ع عزيمة المرء وإصراره،
والأهلي حرفته المستحيل، فلا مستحيل أمام نسر المارد الأحمر الطائر مُنذ ١٩٠٧، أينما ذهب دائمًا تاركًا بصمة ف كل مكان وصانعًا للأمجاد ف كل زمان.
-انتو مش لاعيبه علي ادها انتو ابطال افريقيا انتو الاهلي صاحب أكبر عدد بطولات محليه وقاريه علي مستوي العالم ألعبوا للتاريخ ، ألعبوا بروح الأهلي وأحنا في كل الأحوال فخورين بيكم.
-بإذن الله نقدم ماتش للتاريخ...رجالتنا قدها.
-بعزيمة الرجال الاهلي لا يعرف طعم المستحيل معاك يا أهلي .
-فخورين بيكم، نتيجة المباراة مش هتقلل ابدا من انجازكم مهما كانت النتيجه
-واثقين فيكو لاخر لحظة سواء فوز او خسارة احنا ديما معاكو وفي ضهركو يكفي ان الاهلي من افضل اربع فرق في العالم لا تبخلو اصنعو مجد وتاريخ باسمكو.
وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.
الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
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