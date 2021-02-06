خالد الغندور: مصطفى محمد أفضل من صلاح وميسي ومبابي في "ضربات الرأس"

يرى خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن لاعب فريقه المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، مصطفى محمد أفضل من محمد صلاح وليونيل ميسي وكيليان مبابي في "ضربات الرأس".

وقال الغندور، خلال حوار أُجري معه بفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة:"مصطفى محمد أفضل بمقدار 3 آلاف مرة من محمد صلاح في ضربات الرأس وكذلك بمقدار 20 مرة من ميسي و500 من مبابي، كريسيانو رونالدو قوي، سريع، لديه الإرادة والمخ والتهديف كل شيء فهو أفضل لاعب في العالم ومصطفى محمد لا يُقارن بكريستيانو ولكن كنت أقارن بخصوص مهارة وأقول إن مصطفى محمد لديه موهبة لا تقل عن أحسن لاعبي العالم، فهو كان هدفًا لبطولة أفريقيا تحت 23 عامًا وسجل ضربات رأس خيالية".

وتابع لاعب الزمالك السابق:"حديثي عن مصطفى يضايقك؟.. لماذا أضايقك بقول إن مصطفى محمد لا يقل عن رونالدو؟.. بل دعني أقول لك أنه أفضل من ميسي في ضربات الرأس فميسي ليس لديه موهبة في ضربات الرأس ولكن ميسي أفضل لاعب في تاريخ العالم".

ونفى الغندور اتهامه لإدارة النادي الأهلي بالتسبب في وفاة لاعب فريقها الراحل، محمد عبدالوهاب، قائلًا:"كان معي في الحلقة طبيبًا متخصصًا وكنا نتحدث عن خضوع اللاعبين لتحاليل DNA وأهميتها لجسد اللاعبين وتطرقنا لأهمية الكشف الطبي وجاءت سيرة محمد عبدالوهاب وأنه تعرض للإغماء عليه قبلها في مباراة الزمالك فرد الطبيب بأنه كان متابع للحالة وأن اللاعب أُغميّ عليه قبل مباراة الزمالك، فالحديث عن تعرض محمد عبدالوهاب للإغماء في مباراة ثم وفاته في المران ماذا يعيب النادي الأهلي هنا".