خالد مرتجي: مطلوب من لاعبي الأهلي تقديم أداء راق

علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تأهل فريق الكرة الأول لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة بايرن ميونخ المرتقبة.

وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات. الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.

وقال خالد مرتجي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "دولة قطر أصبحت باللون الأحمر أمس، والأهلي شرف مصر والأهلاوية ووصلنا لنصف نهائي كأس العالم للأندية ، إن شاء الله نقدم مباراة بايرن ميونخ بأعصاب هادئة والأهلي يستمتع بالمباراة، لا يوجد ضغوطات، ونواجه أعظم فريق في أوروبا".

وأضاف: "لعبنا أمام بايرن ميونخ عدة مرات وآخر لقاء كان في الدوحة 2012 وقدمنا مباراة جيدة جدًا وخسرنا في آخر ثانية، وحققنا المكسب عليهم عام 1970 وكان معهم لاعبين عمالقة".

واستطرد: "الأهلي قدره كبير وأيضًا كذلك عند بايرن ميونخ، والسوشيال ميديا الخاص بهم يتحدثون من أمس عن الأهلي، وأنه نادي القرن في إفريقيا وجدير بالاحترام، علاقتنا جيدة جدًا مع البايرن منذ 2010".

وأردف: "المطلوب مننا أن نقدم عرضا مشرفا أمام بايرن ميونخ، ومطلوب من اللاعبين أن نلعب باستمتاع، وأصبح لا يوجد ضغوطات، بعد وصولنا لنصف نهائي كأس العالم للأندية وهذا شيء محترم ومشرف جدًا ، الأهلي يمثل قارة إفريقيا في البطولة لسادس مرة، هو أكبر نادي مصري وإفريقي شارك في هذا المحفل العالمي".