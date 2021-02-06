وأضاف قمصان في تصريحاته لقناة النادي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا: " نحن لسنا قليلون، لدينا هدف وهو الفوز أمام بايرن ميونيخ من أجل التأهل لنهائي كأس العالم للأندية".
وأكمل :" ستكون مباراة كبيرة ودرس بالنسبالنا تحدي جديد ومدرسة مختلفة نحن بطل أفريقيا،وفى النهاية هي كرة قدم، لكن لابد علينا أن نجتهد وربنا سوف يراضينا في حالة اجتهادنا".
واختتم :" الطموح مشروع للفوز على البايرن وتحقيق نجاح لمصر وأفريقيا كلها و نحن نسعى لتحقيق النجاح دائمًا على جميع المستويات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمصان: الأهلي ليس قليلا مقارنة بالبايرن.. والطموح مشروع لنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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