شخصية الأهلي ظهرت أمام الدحيل.. علي معلول: مواجهة بايرن ميونيخ من العيار الثقيل

أكد علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل.
وأضاف معلول فى تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي : «التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم له طعم مختلف، خاصة أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية».
وأوضح: «خضنا مباراة قوية أمس ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي».
وأشار معلول إلى أن خبرات اللاعبين كانت حاضرة في مباراة الدحيل، بالإضافة إلى روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.
وأعرب معلول عن سعادته بدعم جماهير الأهلي في ملعب المدينة التعليمية أمس خلال مواجهة الدحيل، مؤكدًا: «كان لهم دور كبير في تحقيق الفوز، وسعداء باللعب أمامهم، ونتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا في مباراة بايرن ميونيخ المقبلة من أجل إسعادهم».
وانتقل معلول للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني مؤكدًا: «مباراة كبيرة من العيار الثقيل بين بطلي إفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نمتلك».
وقال معلول: «نسعى لتقديم مستوى مشرف يليق باسم بطل قارة إفريقيا أمام بطل أوروبا، وأرى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو أي أمور في هذا الإطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة».
وقال: «الكل في حالة تركيز شديدة سواء على المستوى الفني أو التكتيكي ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ».
وأتم معلول: «سنواجه فريقًا كبيرًا يضم لاعبين على مستويات عالية جدا على الصعيد الفردي والمهاري والتكتيكي، ولكننا سنقاتل داخل الملعب لإسعاد جماهيرنا».
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