باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، من حساباته الفنية لتشكيل الأبيض الأساسي أمام الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل.

واستقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الدفع بأحمد السيد زيزو على دكة بدلاء الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري، في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة.

من جانبه عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، جلسة مع أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وطالبه بالعودة لمستواه مرة أخرى والتركيز في الملعب فقط وعدم الانشغال بأي شيء آخر خارجه.

وأكد المدرب البرتغالي لنادي الزمالك للاعب زيزو، أن مستواه تغيير كثيرا، والفريق يحتاجه خلال المباريات المقبلة، وعليه بذل أقصى جهد من أجل العودة إلى سابق مستواه المعهود.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.