اللاعب الدولي المغربي السابق محمد أبرهون في ذمة الله

توفي صباح اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، اللاعب الدولي السابق و مدافع فريق المغرب التطواني، محمد أبرهون بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما اعلنت عنه صفحة شباب المحمدية لكرة القدم اليوم على الفايس بوك.

يذكر أن أبرهون من مواليد 5 ماي 1989.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا إليه راجعون.

