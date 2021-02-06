اليوم.. مسحة طبية لبعثة الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة اليوم، السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة. وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية اليوم، السبت، موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني. ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس الأول علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

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