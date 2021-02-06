أرسنال في مهمة ثأرية أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويحتل أستون فيلا،المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، يليه آرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، من 22 لقاء.
وستكون مواجهة اليوم، ثأرية بالنسبة لآرسنال، الذي خسر أمام أستون فيلا 3-0، على أرضه، في مباراة الدور الأول ضمن الأسبوع الـ8.
كما يسعى آرسنال لاستعادة توازنه بعدما أنهى فريق وولفرهامبتون صحوته واستغل نقص صفوفه، فتغلب عليه 2-1 مساء الثلاثاء الماضي، بافتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.
في المقابل، يتطلع فريق الفيلانز، لمواصلة تفوقه على الجانرز للمباراة الثانية على التوالي، وتخطي الهزيمة السابقة على يد وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الماضية.
وشهد التشكيل المتوقع تواجد الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال على دكة بدلاء الجانرز، ومواطنه محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا بينما لم يتم الكشف عن موقف محترفنا المحمدي لاعب الفيلانز أيضًا.
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