ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام هويسكا بالدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على هويسكا، مساء اليوم السبت، على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع برشلونة الوصيف.
ويمر ريال مدريد بفترة صعبة ومتذبذبة، حيث ودع بطولتي كأس السوبر الإسباني من نصف النهائي، قبل الخروج من كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، بجانب تراجع نتائجه في الليجا والخسارة الأخيرة على يد ليفانتي 2-1.
ويتطلع الميرنجي لتحقيق الثلاث نقاط، للحفاظ على أمال جماهيره في المنافسة على اللقب المحلي بعد الخروج من الكأس.
ويفتقد ريال مدريد كل من، سيرجيو راموس، وإيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وفيدي فالفيردي، وإيسكو، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز، ورودريجو جويس.
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