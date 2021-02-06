بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فرايبورج بـ الدوري الألماني.. اليوم

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فرايبورج اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب شوارزوالد ستاديون، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه النرويجي هالاند، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا، بتحقيق الفوز على فرايبورج في مباراة اليوم.

وحقق دورتموند الفوز في آخر مباراتين في الدوري الألماني، حيث تلغب بوروسيا مونشنجلادباخ 4 -2، وعلى أجسبورج 3 - 1.

في المقابل يطمح فرايبورج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، لتأمين تواجده في منطقة وسط الجدول.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز بوورسيا دورتموند على فرايبورج بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يتواجد فرايبورج في المركز التاسع بـ 27 نقطة.