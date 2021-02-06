نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان مندهش من برشلونة بشأن ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه صعوبة في فهم الغضب القادم من برشلونة الإسباني بشأن الاهتمام النادي الفرنسي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الفرنسي تحدثا عن إمكانية انتقال ميسي إلى حديقة الأمراء لكن رد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على هذه التصريحات ووصفها بقلة الاحترام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يكافح من أجل فهم غضب برشلونة على الرغم من أن المرشحين للرئاسة في برشلونة تحدثوا علنًا عن العديد من أهداف الميركاتو الصيفي بما في ذلك النجوم الذين تنتهي عقودهم في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق تحدث مرارًا عن رغبته في التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الأمر الذي ظهر أنه يزعج البرغوث الأرجنتيني على الرغم من عدم امتلاك النادي الكتالوني القدرة المالية لحسم الصفقة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة منذ سنوات قام أيضًا بمحاولة علنية للتعاقد مع ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان وكان يهتم أيضًا بالتعاقد مع دي ماريا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إحباط برشلونة من دعم باريس سان جيرمان لفكرة التعاقد مع ميسي أمر محير إلى حد ما نظرًا لتاريخهم في فعل الشيء نفسه مع نجوم الفريق الفرنسي.