نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق 8 مباريات فى الثانية ونصف ظهر اليوم فى الجولة الثالثة عشر من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.

حيث يلتقى نهضة العامرية على ملعبه مع الترام فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث أن العامرية يأتى فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة والترام فى الخامس برصيد 18نقطة والفائز يستمر فى المنافسة والمهزوم يبتعد قليلاً .

ويلتقى مركز الشباب العبور مع مركز شباب القبارى فى ديربى سكندرى القسم الثالث حيث أن كلا الفريقين من منطقة القبارى بالإسكندرية أحد المناطق الشعبية الشهيرة .

ويحل اسكندرية للبترول ضيفا ثقيلا على غزل كفر الدوار حيث يسعى الفريق البترولى للفوز للاستمرار فى المنافسة على القمة بينما يأمل كفر الدوار فى استمرار الانتصارات التى تحققت منذ تولى محمد عبد الوارث المدير الفنى المسئولية للدخول للمنطقة الدافئة فى الجدول.

ويصطدم ايتاى البارود مع كفربولين على ملعب الأول وكلاهما يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويستضيف دلفى على ملعبه بالمدينة الجامعية بسموحه مركز شباب المعمورة.

ويلتقى الدلنجات مع بدر فى متوازن حيث يحتل الدلنجات المركز السابع برصيد 15 نقطة بينما بدر يحتل المركز السادس برصيد 16 والفائز يقترب من المربع الذهبى.

ويواجه رشيد على ملعبه حوش عيسى ويسعى أبناء رشيد للفوز من أجل الابتعاد عن قاع الجدول .

ويلتقى المجد صاحب المركز الأول برصيد 24 نقطة مياه البحيرة صاحب التسع نقاط ويأمل المجد فى الفوز من أجل الاستمرار على القمة بينما يأمل مياه البحيرة بالخروج بأى نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وفيما يلى ترتيب المجموعه:

1 - المجد 24 نقطة

2 - اسكندرية للبترول 23نقطة

3 - نهضة العامرية 23 نقطة

4 - م ش المعمورة 21 نقطة

5 - الترام 18 نقطة

6 - بدر 16 نقطة

7 - م ش الدلنجات 15 نقطة

8 - م ش العبور 14 نقطة

9 - م ش إيتاى البارود 13 نقطة

10 - م ش حوش عيسى 13 نقطة

11 - دلفى 11 نقطة

12 - غزل كفر الدوار 10 نقاط

13 - م ش القبارى 10 نقاط

14 - مياه البحيرة 9 نقاط

15 - م ش كفر بولين 9 نقاط

16 - رشيد 7 نقاط .