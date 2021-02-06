نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أستراليا المفتوحة": سيطرة ديوكوفيتش تحت التهديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يسيطر لاعب على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مثل نوفاك ديوكوفيتش، لكن قد تواجه قبضة اللاعب الصربي الفولاذية على الملاعب الصلبة الزرقاء في ملبورن أكبر تحد له منذ سنوات، عندما تنطلق البطولة غداً الأحد.

في إطار سعيه لتمديد رقمه القياسي بالفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، يظل المصنف الأول على العالم، وبطل آخر نسختين للبطولة المرشح الأوفر حظاً في بطولته الكبرى المفضلة.

ومع ذلك قد يواجه ديوكوفيتش صعوبات خلال البطولة من لاعبين مثل النمساوي دومينيك تيم، والألماني الكسندر زفيريف.

وفاز ديوكوفيتش بلقبه الثامن في أستراليا المفتوحة العام الماضي، وأنهى موسم 2020 المبتلى بكوفيد 19 في صدارة التصنيف العالمي للعام السادس.

لكنه رغم ذلك كان موسماً صاخباً للاعب البالغ عمره 33 عاماً، حيث تعرض لعدد كبير من الانتكاسات داخل وخارج الملعب.

وخرج من بطولة أمريكا المفتوحة بعد ضربه الكرة دون قصد في حكم الخط، وخسر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام رفائيل نادال، وودع البطولة الختامية للموسم بالخسارة في قبل النهائي أمام تيم.

ويسير نحو المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وحوله بريق اللاعب الذي لا يقهر، بينما يخوض منافسوه الأصغر عمراً البطولة بكل حماس ودافع للفوز عليه.