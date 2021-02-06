نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق ويليامز يعلن عن سيارته للموسم الجديد في مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق ويليامز البريطاني المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة أنه سيزيح الستار عن سيارته للموسم الجديد 2021، في الخامس من مارس المقبل.

وستشهد السيارة الجديدة "إف.دبليو 43 بي" مواصلة استخدام وحدة طاقة مرسيدس وهو ما بدأ منذ عام 2014، لكنها ستكون آخر سيارة مزودة بصندوق تروس من تصميم ويليامز، حيث أعن الفريق أنه سيستخدم أيضا ناقل حركة من مرسيدس اعتبارا من موسم 2022 .

وعانى فريق ويليامز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وقد أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بالترتيب العام لفئة الصانعين دون أي نقاط.

ويخوض الفريق منافسات موسم 2021 بنفس سائقيه، البريطاني جورج راسل والكندي نيكولاس لطيفي.

وانتقلت ملكية فريق ويليامز مؤخرا من عائلة ويليامز إلى مؤسسة "دوريلتون كابيتال"، وهي شركة استثمارية خاصة في الولايات المتحدة.

وكانت فرق أخرى أعلنت مواعيد الكشف عن سياراتها للموسم الجديد، وهي فرق ماكلارين (15 فبراير) وألفا توري (19 فبراير) وألفا روميو (22 فبراير) ومرسيدس (الثاني من مارس).

وتنطلق منافسات بطولة العالم لموسم 2021 بإقامة سباق الجائزة الكبرى في البحرين يوم 28 مارس المقبل، حيث تأجل سباق أستراليا الذي كان مقررا قبل هذا الموعد بأسبوع، وذلك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.