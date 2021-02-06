الرياضة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن طريقة مغادرته لنادي برشلونة في الصيف الماضي.

وقال سواريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: "عندما أبلغني برشلونة أنهم لا يعتمدون علي، كان الأمر صعبًا، لم أكن أتوقع هذا القرار".

وتابع: "لقد كانت لحظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها الأمر، حيث اتصل بي كومان وأخبرني أنني لست في خططه".

وأكمل: "عندما أعلن برشلونة رسميًا أنهم لا يعتمدون علي، بدأت المحادثات مع أتلتيكو، وتحديدًا مع سيميوني وميجيل آنخيل".

وواصل: "كان هناك اهتمام عدة أندية، ليس فقط يوفنتوس، لكني أردت اتخاذ القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي".

وأكمل: "سيميوني من المدربين الذين يقنعونك برغبته وإيجابيته وبكل ما يعرفه، أنا أعتمد على الاقتناع بالمدرب من حديثه، أكثر من الاعتماد على أسلوب اللعب".

وأتم: "سيميوني مدرب يتواصل معك ويحفزك. لا أرغب في أن أكون مدربًا، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيرًا ولا يستطيع إسعاد الجميع".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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