نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن طريقة مغادرته لنادي برشلونة في الصيف الماضي.

وقال سواريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: "عندما أبلغني برشلونة أنهم لا يعتمدون علي، كان الأمر صعبًا، لم أكن أتوقع هذا القرار".

وتابع: "لقد كانت لحظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها الأمر، حيث اتصل بي كومان وأخبرني أنني لست في خططه".

وأكمل: "عندما أعلن برشلونة رسميًا أنهم لا يعتمدون علي، بدأت المحادثات مع أتلتيكو، وتحديدًا مع سيميوني وميجيل آنخيل".

وواصل: "كان هناك اهتمام عدة أندية، ليس فقط يوفنتوس، لكني أردت اتخاذ القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي".

وأكمل: "سيميوني من المدربين الذين يقنعونك برغبته وإيجابيته وبكل ما يعرفه، أنا أعتمد على الاقتناع بالمدرب من حديثه، أكثر من الاعتماد على أسلوب اللعب".

وأتم: "سيميوني مدرب يتواصل معك ويحفزك. لا أرغب في أن أكون مدربًا، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيرًا ولا يستطيع إسعاد الجميع".