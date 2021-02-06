حكام مباريات اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن أسماء حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز. جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: مباراة البنك الأهلي والجونة وليد عبد الرازق حكما للساحة ويعاونه محمود كثير ومحمد حسين وأشرف مسعد حكما رابعا ومحمود ناصف حكما للفيديو ويعاونه أحمد عبد الله. مباراة الإنتاج الحربي وأسوان محمد الصباحي حكما للساحة ويعاونه أحمد شاهين ومحمد جاد وعمرو جلال، وعمر الشناوي حكما للفيديو ويعاونه محمود وفا. مباراة بيراميدز وطلائع الجيش عبد العزيز السيد حكما للساحة وشريف عبد الله وأحمد لطفي وهيثم الشريف حكما رابعا، ووائل فرحان حكما للفيديو ويعاونه محمد التابعي. مباراة المقاولون العرب والمصري محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه أحمد صالح وإكرامي سالم ومحمد العتباني حكما رابعا وجهاد جريشة حكما للفيديو ويعاونه عمرو رمضان.

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