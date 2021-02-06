منسق نادي صن داونز لـ جماهير الأهلي: انتظروا مفاجأة موسيماني أمام بايرن ميونخ

أكد المصري خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن "بيتسو موسيماني"، المدير الفني لفريق الأهلي يجهز مفاجأة أمام بايرن ميونخ، في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.
كان خالد علي، أكد لـ "دوت الخليج" قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، أن بيتسو موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير في البطولة.
وقال خالد علي، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، لن أستطيع أن أكشف عن تفاصيل المفاجأة بوضوح حاليا، لكنها ستكون مفاجأة فنية في المباراة المقبلة أمام بايرن ميونخ.
وتابع "الأهلي قادر على الفوز على ميونخ رغم صعوبة المباراة على الورق، حيث لا يوجد مستحيل في كرة القدم".
وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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