مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم السبت المسحة الطبية الرسمية الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني، وذلك داخل مقر إقامتها. ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بعد غدٍ الاثنين على استاد الريان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بنصف نهائي كأس العالم للأندية. ونجح الأهلي في الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية بهدف دون رد.

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