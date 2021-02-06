محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم السبت، داخل مقر إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.
وعقد موسيماني جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق البايرن؛ استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين على استاد الريان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
يذكر أن الأهلي يخوض مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
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