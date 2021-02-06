بايرن ميونخ يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق إلى قطر لمواجهة الأهلي

أعلن نادي بايرن ميونخ انتهاء أزمة سفر الفريق إلى الدوحة، لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" بعد رفض السماح لإقلاع الطائرة من برلين، والتوقف في ميونخ لاستبدال طاقم الطائرة، نحن على وشك السفر إلى الدوحة".

كان نادي بايرن ميونخ أعلن منذ قليل، تعطل سفر الفريق إلى قطر لأكثر من 7 ساعات، بسبب رفض إقلاع الطائرة.