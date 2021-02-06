نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل لويس سواريز نجم هجوم فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة. وتلعب اليوم السبت 6 فبراير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني: 1- لويس سواريز.. 14 أهداف 2- يوسف النصيري .. 12 أهداف 3- ليونيل ميسي.. 12 أهداف 4- جيرارد مورينو.. 10 أهداف 5- كريم بنزيما.. 10 أهداف 6- اياغو اسباس .. 9 أهداف 7- روجر مارتي .. 9 اهداف 8- ميكيل اويارزابال .. 8 أهداف 9- خوسي لويس موراليس.. 8 أهداف 10- سيرخيو كاناليس .. 7 أهداف