وزارة الشباب تطلق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح الإثنين المقبل

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق منافسات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة يوم الاثنين المقبل، بمحافظة مطروح والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم".

اكد وزير الشباب والرياضة أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم لممارسة الرياضة داخل المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، مشيرا الي اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

وشدد "صبحي"علي ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات، للمحافظة على جميع المشاركين ببطولة دوري الصم.

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، علي سعيه الدؤوب للتنسيق الكامل بين المحافظة والوزارة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضة، وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لخدمة شباب المحافظة، والاهتمام الخاص بتنفيذ أنشطة ذوي القدرات والهمم داخل المحافظة، مشيدًا باستضافة محافظة مطروح العام الماضي نهائيات بطولة دوري الصم في نسخته الثالثة بصورة مميزة ولائقة بالمحافظة.

يشارك بالمجموعة الرابعة التي ستقام على أرض مطروح محافظات( الشرقية، المنوفية،الدقهلية، الفيوم)،على أن يتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).

وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية.، ومن المقرر ان تقام منافسات المجموعة الاولي ونهائيات البطولة بمحافظة البحر الاحمر.

يذكر ان الفرق ال١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.