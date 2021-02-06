قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

أسفرت قرعة كأس دور الـ 32 من كأس مصر عن مواجهة متوسطة للزمالك وسهلة نسبيا للنادي الأهلي. وسيواجه الزمالك حرس الحدود، بينما سيلتقي الأهلي مع نادي النصر. يذكر أن النادي الأهلي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

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