أزمة مالية بالجبلاية.. مصادر تكشف حقيقة إشهار اتحاد الكرة إفلاسه ومصير ودائع البنوك

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية كانت على وشك إشهار الإفلاس فى عهد اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وكشف المصدر، عن مصير ودائع الجبلاية فى البنوك منذ عهد جمال علام، الرئيس السابق للاتحاد، وحتى الوقت الراهن.

وقال المصدر ذاته، "جمال علام الرئيس السابق لاتحاد الكرة إبان رحيله عن الجبلاية، قام بتسليم وديعة واحدة فى البنوك إلى المهندس هاني أبو ريدة الذى تولى المسئولية وقتذاك بعد إجراء انتخابات لاختيار مجلس الإدارة".

وأضاف "المهندس هاني أبوريدة عقب استقالته من منصبه بعد خسارة منتخب مصر الوطنى أمام جنوب أفريقيا، وخروج الفراعنة الكبار من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى القاهرة صيف عام ٢٠١٩؛ قام بتسليم اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني وديعتين فى البنوك".

واستطرد "اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني على مدار الفترة التي تواجدت بها قامت بفك الودائع الثلاث لدى البنوك من أجل الصرف على تقنية الفيديو المعروفة بـ var والتحسينات فى مبنى الجبلاية وإنشاء المتحف".

وأشار إلى أنه فى عهد اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني كانت الجبلاية على وشك إشهار الإفلاس.

واختتم "الجبلاية فى الوقت الراهن تقوم بتدبير شؤونها المالية من قيد لاعبى الدورى الممتاز وبقية الأقسام لصرف رواتب الموظفين واتباع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة سياسة ترشيد النفقات فى ظل الأزمة المالية الحالية".