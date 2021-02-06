ميسي يتحكم في مستقبل محمد صلاح

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني، حسم مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يستعد ريال مدريد للدخول في مفاوضات مع نظيره الفرنسي، لحسم الصفقة، لكن الصفقة متوقفة على تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.
ووضعت الصحيفة سيناريوهين لصالح ريال مدريد، الأول سيخسر غريمه التقليدي برشلونة نجمه الأول ليونيل ميسي، بينما يدعم الميرنجي صفوفه بإضافة خرافية بالتعاقد مع مبابي.
أما السيناريو الثاني في حال عدم اتمام السيناريو الأول، سيحول ريال مدريد أسلحته صوب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بدلًا من مبابي.
وارتبط اسم محمد صلاح في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، حيث أشارت تقارير في الفترة السابقة إلى أن "مو" يرغب في الرحيل عن ليفربول الموسم المقبل للانضمام للميرنجي.
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