سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في دور الـ32 بـ كأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس مصر عن مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا نظيره نادي غزل المحلة. وسيواجه الزمالك حرس الحدود، بينما سيلتقي الأهلي مع نادي النصر وتحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة . يذكر أن النادي الأهلي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

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