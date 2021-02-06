رضا عبدالعال: الأهلي سيخسر بثمانية إذا هاجم بايرن ميونخ

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أن النادي الأهلي لعب بحذر شديد أمام فريق الدحيل القطري في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الدوحة.
وأضاف رضا عبدالعال في تصريحات تلفيزيونية: موسيماني لعب أمام الدحيل بحذر شديد وأعطي الفريق اكثر مما يستحق وظهر ذلك من خلال الأداء وانطلاقات علي معلول مع المهاجمين في الهجمات حيث أنه لم يخرج كثيرا لنصف الملعب.
وأكمل : اللعب امام بايرن ميونخ صعب للغاية ويجب الاعتماد علي تضيق المساحات وغلق خط الدفاع جيدا لأنه إذا لعب بطريقة هجومية سيخسر بثمانية أهداف .
ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بعد غدٍ الاثنين على استاد الريان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.
ونجح الأهلي في الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية بهدف دون رد.
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