أجريت قرعة دور الـ 32 لكأس مصر موسم 2020 / 2021 اليوم، السبت، في مقر الجبلاية بالجزيرة بحضور مندوبي الفرق المشاركة. وأسفرت مراسم قرعة كأس مصر عن وقوع الأهلي مع النصر ومواجهة الزمالك فريق حرس الحدود. فريق الزمالك طريقه سالك حتى بلوغ نهائي مسابقة كأس مصر، حيث من المنتظر حال فوزه أمام حرس الحدود أن يلتقى فى الأدوار التالية بفرق الإسماعيلى والمصرى وسيراميكا كليوباترا وأسوان. في المقابل ينتظر أن يواجه النادي الأهلى فى طريقة حال تخطي فريق النصر فرق سموحة وبيراميدز والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب. وجاءت قرعة دور الـ ٣٢ بكأس مصر على النحو التالي: الأهلى مع النصر الزمالك مع حرس الحدود انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه سموحة مع دكرنس بيراميدز مع العبور وادى دجلة مع البنك الاهلي الاتحاد مع النجوم المقاولون مع بتروجيت الإنتاج الحربي مع كوكاكولا الاسماعيلي مع لافيينا مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة أسوان مع سوهاج الجونة مع كيما اسوان المصرى مع المنصورة طلائع الجيش مع القناة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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