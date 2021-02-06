أسفرت قرعة كأس دور الـ 32 من كأس مصر عن مواجهة متوسطة لنادي الزمالك وسهلة نسبيا للنادي الأهلي. وسيواجه الزمالك حرس الحدود، بينما سيلتقي الأهلي مع نادي النصر. وجاءت نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر كالتالي: الأهلي - النصر الزمالك - حرس الحدود سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة بيراميدز - العبور وادي دجلة - البنك الأهلي الاتحاد السكندري - النجوم المقاولون العرب - بتروجيت المصري - المنصورة طلائع الجيش - القناة أسوان - سوهاج مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون) الإسماعيلي - لافيينا الإنتاج الحربي - كوكاكولا سموحة - دكرنس إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروه) الجونة - كيما أسوان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهة سهلة لـ الأهلي ومتوسطة للزمالك.. نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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