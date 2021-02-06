بشرى لجماهير الأحمر.. «بي إن سبورتس» المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يلتقي الأهلي بطل إفريقيا، مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، بعد غدٍ الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

ووفقًا لجدول بث مباريات شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن مباراة الأهلي والفريق البافاري سيتم بثها عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة و"بي إن سبورتس 1".

وكان الأهلي نجح في تخطي عقبة الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة، ليصطدم ببايرن ميونخ في نصف النهائي، المقرر إقامته الإثنين 8 فبراير الجاري.